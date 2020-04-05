Öğretmenlerden sağlık çalışanlarına maske desteği
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, el işçiliği ile hazırladığı tıbbi maskeleri, ihtiyacı olan hastanelere gönderiyor.
İstanbul
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Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü öğretmenleri kendi geliştirdikleri bir yöntemle hastanelere tıbbi maske hazırlıyor.
Günlük 500 adet tıbbi maske ürettiklerini söyleyen Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Öğretmeni Murat Kabasakal, "Gönüllü öğretmen arkadaşlarla bir araya gelerek kendi geliştirdiğimiz bir yöntemle tıbbi maske üretiyoruz ve bunları ihtiyacı olan hastanelere ücretsiz olarak gönderiyoruz. 8- 10 gönüllü öğretmen arkadaşımız düzenli olarak çalışıyor. Günlük 400- 500 civarı maske üretiyoruz." dedi.
Kabasakal, maskeleri, Milli Eğitimin belirlediği yerlere veya kendilerine özelden ulaşan kurumlara gönderdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Şu anda kadar Ümraniye Devlet Hastanesi, Kartal Devlet Hastanesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi birçok hastaneye hazırladığımız bu maskeleri gönderdik. Trabzon'daki hastanelere de gönderiyoruz. Bu maskelerin masraflarını da kendi cebimizden karşılıyoruz. Bu bir savaş biz de bu savaşta cephaneye hazırlıyoruz."
Bu arada Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen de okul atölyesinde gönüllü öğretmenlere destek ziyaretinde bulunarak, çalışmaları yerinde inceledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.