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Öğrencisini kurtarmak için boğulan cami imamı sevenlerini üzdü

Samsun'da dün denizde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki öğrencisini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden cami imamı ve hafız eğitmeni Mehmet Çıtak'ın ölümü, ailesi ve yakınlarının yanı sıra sevenlerini de hüzne boğdu.

Gazi Nogay   | 08.09.2020
Öğrencisini kurtarmak için boğulan cami imamı sevenlerini üzdü Fotoğraf: Kemal Ceylan - Anadolu Ajansı

Çorum

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki öğrencisini kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren cami imamı ve hafız eğitmeni Mehmet Çıtak'ın yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşıyor.

Çorum'daki farklı camilerde yaklaşık 15 yıldır imam vazifesinde bulunan Çıtak, son olarak Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde çalışıyordu. Üç çocuk babası Çıtak, sahip olduğu mesleki donanım ve başarıları nedeniyle bir süre önce İl Müftülüğü tarafından Hayrettin Karaman Proje İmam Hatip Okulunda hafızlık eğitmeni pozisyonunda görevlendirildi.

Burada hafızlar yetiştiren ve öğrencilerine Kur'an-ı Kerim'i öğreten Çıtak, eğitimini tamamlayan öğrencileri ve 2 eğitmenle birlikte dün Samsun'daki hafızlık diploması sınavına gitti. Sınavı başarıyla tamamlayan öğrencileriyle daha sonra Atakum bölgesinde deniz kenarında vakit geçiren Çıtak, bu sırada suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren Muharrem Ateş'i kurtarmaya çalışırken denize atladı.

Cankurtaran ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan ve 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Çıtak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çok değerli bir insan ve ulema

Çıtak ile beraber aynı camide görev yapan Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, AA muhabirine, çok değerli bir insanı ve ulemayı kaybettikleri için büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

"Bir yıldır beraber çalışıyorduk, kendi adımıza geç bulduk, erken kaybettik. Takdiriilahi, yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullanan Şanal, şunları kaydetti:

"Mehmet hocam 15 yıllık görevli. 3 çocuk babası. Hafız kurra. Mehmet hocayı tanıyanlar onu hiçbir cümleyle tarif edemez. Mütevazi, ahlaklı, tam bir örnek insandı. Çok becerikli bir insandı, bilgili, donanımlı bir insandı. Camia olarak Diyanet İşleri çok büyük bir personelini kaybetmiştir. Vefatından kısa bir süre sonra sosyal medya Mehmet hocamın fotoğrafları ve iyi niyet dilekleriyle doldu. Görevli olduğu okulda bir sınıfı vardı, hafızlık eğitimi veriyordu. Kur'an-ı Kerim öğreticisi olarak görev yapıyordu. Mehmet hocamız 'Bir tek hayalim var, şehit olmak. Şehit olmayı çok arzuluyorum.' diyordu. Dün sınavdan sonra çok mutluydu. Öğrencileri hafızlık belgesi aldığı için 'Bugün benim en mutlu günlerimden.' demişti. Bunu söyledikten kısa bir süre sonra da ikindi namazını kılmış, abdestli bir şekilde şehadete yürüdü. 8 yaşındaki kızı Elif, taziyeye gelenlere 'Benim babam kahraman, çünkü öğrencisini kurtardı.' diyor. Bu davranış bile onun nasıl bir insan olduğunu gösteriyor."

Çıtak'ın görev yaptığı caminin tadilat işlerini de yaptığını dile getiren Şanal, "Camide tadilat yapıyoruz. Birkaç firmayla görüştük, işçilik için fiyat aldık. Mehmet hocam da 'Biz kendimiz yapalım, hayratımız olsun.' dedi. Fayans ve kalebodur işlerine yardım etti. Alt katta düzenleme yapmıştık, yeni bir oda açmıştık. Bunların hepsini kendisi üstlenmişti. Sadece el emeğiyle 20-30 bin liralık tek başına katkı yaptı. Bunun gibi bir çok güzel davranışı var." diye konuştu.

Cami imamı ve hafız eğitmeni Mehmet Çıtak'ın cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi. 


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