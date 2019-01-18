Öğrencilerden 'Türkiye'de kar, Antalya'da bahar. İyi tatiller' mesajı

Fotoğraf: AA / Yunus Uğur

ANTALYA

Türkiye'nin birçok bölgesinde olumsuz hava koşulları etkili olurken, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde adeta bahar yaşanıyor.

Ülkenin bazı illerinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken Gazipaşa ilçesi tam tersi görüntülere sahne oluyor.

Bahçe ve kırlarda rengarenk çiçeklerin açtığı Gazipaşa'da Ahmet Tuncer Ortaokulundan karne alan öğrenciler, bahçelerde çiçek toplamanın keyfini yaşadı. Şarkılarla eğlenen çocukların, çiçeklerin içinden "Türkiye'de kar, Antalya'da bahar. İyi tatiller" mesajı ilgi çekti.

Öğrencilerden Selin Yılmaz, bahçelerden çiçek toplamanın eğlenceli olduğunu ifade etti.

Tatile girmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Yılmaz, "Türkiye'nin birçok ilinde kar var. Burada her yer çiçek açtı, rengarenk." dedi.

Ece Sepetçi de karneleriyle çiçek topladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Muhabir: Yunus Uğur, Ayşe Yıldız