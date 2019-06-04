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Öğrenciler çöpü sanata dönüştürüyor

BAİBÜ Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliğinde eğitim gören öğrenciler, doğadan topladıkları atık malzemeleri sanat eserlerine çeviriyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 04.06.2019
Öğrenciler çöpü sanata dönüştürüyor

Bolu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, doğadan topladıkları atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürüyor.

Öğrenciler, doğaya atılan ve çevre kirliliğine neden olan atık malzemeleri toplayarak eğitim gördükleri bölümün atölyesine getiriyor, bu materyaller BAİBÜ Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi ve heykel hocası Canan Demir gözetiminde işleniyor. Çalışma sonunda sanat eserlerine dönüşen atık malzemeler, üniversite kampüsünün bahçesinde, eğitim fakültesinin koridorlarında ve atölyede sergileniyor.

Canan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin atık malzemelerden başarılı sanat eserleri elde ettiğini söyledi.

Doğayı kirleten bütün objelerin fotoğrafının çekildiğini belirten Demir, "Sizi rahatsız ederek doğaya zarar veren her şeyin fotoğrafını çekin diye başlayan bir süreç var. Çocuklar doğaya çıktılar, doğada kendilerini rahatsız eden her şeyin fotoğrafını çektiler. Daha sonra buraya gelip tartıştık. Bunları topladıktan sonra o malzemelerden neler üretebiliriz? Ve inanılmaz şeyler çıktı." diye konuştu.

Demir, öncelikle plastiği azaltmak gerektiğini vurgulayarak, "Plastikleri, kartonları demirleri yeniden kullanabiliyoruz. Bu atölyedeki her şey toplanan atık malzemelerle yapıldı. Bu atölye bile atık malzemelerle kuruldu. Siz bunu yaptıktan sonra zaten geri dönüşüme katkıda bulunuyorsunuz. Bence bireysel farkındalık ile geliştirilebilecek bir şey geri dönüşüm süreci." dedi.

İnsanların yaşadığı müddetçe bir şeyler yemek, giyinmek zorunda olduğuna değinen Demir, bu süreçte doğal olarak çöplerin oluşacağını, burada çöpleri doğru yerlere atmanın önemli olduğunu söyledi.

Demir, Türkiye'de plastik poşetlerin paralı hale gelmesinin doğru bir karar olduğunu belirterek, "Herkes bunu eleştirdi ama her şeye para veriyorsunuz, o zaman plastik poşeti alıyorsanız para verin çünkü onu doğaya atıyorsunuz. Bana göre bireysel farkındalık böyle böyle gelişecek, doğa da korunacaktır." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin doğa bilincine sahip olduğunu anlatan Demir, doğadan toplanan bir objenin inanılmaz bir seyre dönüştüğünü, kendisine göre öğrencilerin de bunu çok iyi başardığını söyledi.

Kağıttan heykel

Resim iş öğretmenliği son sınıf öğrencisi Lale Katırancı da kullanılmayan atık kağıtları dönem başından itibaren toplamaya başladıklarını anlatarak, "Kağıtları belli işlemlerden geçirdikten sonra hamur elde ettik. Kağıt peçeteden de aynı işlemleri yaptık. Aşama aşama heykelimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Bu dersimizin en önemli yönü özellikle geri dönüşüm malzemelerini kullanıyor olmamız. Maliyeti çok düşük malzemeleri kullanıyoruz. Buna rağmen çok güzel işler çıkartabiliyoruz." diye konuştu.

Dışarıdan hazır alınan materyalleri kullanmaktan ziyaden doğadan toplanan malzemelerin kullanılmasının daha güzel olduğunu dile getiren Katırancı, "Doğadan alınıp belki de kimsenin yüzüne bakmadığı malzemeleri biz böyle geri dönüşüm sayesinde böyle güzel eserler elde edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Resim iş öğretmenliği son sınıf öğrencisi Enis Aydoğan da atölyede heykel dersi aldıklarını, atık malzemeleri kullanarak bir insan figürü oluşturduklarını, atık kağıt parçalarıyla heykel yaptıklarını ifade etti.

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