Oğlu için HDP önünde oturma eylemi yapan anne: HDP yeni planı devreye koydu
HDP önünde oturma eylemi yapan anne Akar, oğlunun terör örgütüne yakın bir ajansa verdiği iddia edilen röportajdaki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu HDP'nin planı. İş bu boyuta ulaşınca şimdi de bu planı devreye koydular." dedi.
Diyarbakir
Diyarbakır'da üç gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan Hacire Akar'a yakınları da destek verdi.
❝Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 23, 2019
Diyarbakır'da haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, HDP önünde oturma eylemine başladı https://t.co/5kPesdOzNA pic.twitter.com/mAkSu16FTB
Üç gündür haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın (49), camını kırdığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.
Akar'ın yakını 10 kadın, öğleden sonra geldikleri parti binası önündeki oturma eylemine katıldı. Akar ve diğer kadınların parti binası girişindeki bekleyişi devam ediyor.
❝Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 23, 2019
70 yaşındaki Hacire Akar, dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için HDP önünde oturma eylemine başladı https://t.co/5kPese6aF8 pic.twitter.com/zthTS89ZUd
"HDP yeni plan devreye koydu"
Anne Akar, bugün oğlu Mehmet'in terör örgütüne yakın bir ajansa verdiği iddia edilen röportajda yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Söz konusu haberde, oğlunun "Ailesince zorla evlendirilmek istendiği için evi terk ettiğine" yönelik ifadelerin doğru olmadığını aktaran Akar şöyle konuştu:
"Diyorlar ki 'zorla evlendiriyormuşum'. Bu dönemde bir insan zorla evlendirilebilir mi? Zorla evlendirilmek istenen, nişanlısıyla buluşur mu? Oğlum kaybolmadan bir gün önce nişanlısıyla buluştu. Parkta gezip dolaşmışlar daha sonra nişanlısını eve bırakmış. HDP yeni plan devreye koydu. HDP'nin planı bu. İş bu boyuta ulaşınca şimdi de bu planı devreye koydular. Oğlum getirilmeden buradan kalkmayacağım. Bana oğlumu getirin. Bunlar iftiradır, oğlum getirilene kadar eylemimi sürdüreceğim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.