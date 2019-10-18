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Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği yayımlandı

Nükleer Düzenleme Kurumu, nükleer düzenleme uzman yardımcılarının görev, yetki, sorumlulukları ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yönetmelik yayımladı.

Murat Temizer   | 18.10.2019
Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği yayımlandı

Ankara

Nükleer Düzenleme Kurumu, nükleer düzenleme uzman yardımcılarının görev, yetki, sorumlulukları ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yönetmelik yayımladı.

"Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavıyla alınacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü olarak yapılacak.

Alınacak uzman yardımcılarının sayısı, öğrenim dalları itibarıyla Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından belirlenecek.

Giriş sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfı ve derecesi, KPSS puan türü ya da türleri ve taban puanları gibi başvuruya ilişkin iş ve işlemler, sınav başvurusu için öngörülen son başvuru tarihinden en az on beş gün önce Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Nükleer Düzenleme Kurumu'nun internet sitesinde duyurulacak.

Giriş sınavında başarılı olanlar, durumlarına uygun uzman yardımcısı kadrolarına atanacak. Süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak.

Söz konusu yönetmelikte ayrıca, uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumluluklarına da yer verildi.




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