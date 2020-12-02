'Normalleşme Desteği' ile 'İlave İstihdam Teşviki' süreleri uzatıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla "Normalleşme Desteği"nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla "Normalleşme Desteği"nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla, "İlave İstihdam Teşviki" süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
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