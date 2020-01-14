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Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Abdullah Özkul   | 14.01.2020
Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Abdullah Özkul/AA

Niğde

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Hacıbekirli köyündeki Murat Subaşı'na ait iki katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. 

Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ilk belirlemelere göre 2 kadın ve 2 çocuk yaşamını yitirdi. 

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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