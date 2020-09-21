Niğde Valisi Şimşek: Depremin ardından 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, 17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.
Niğde
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, 17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.
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