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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde depremde hasar gören evlerde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
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Niğde Valisi Şimşek: Depremin ardından 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, 17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Ergün Haktanıyan   | 21.09.2020
Niğde Valisi Şimşek: Depremin ardından 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik

Niğde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, 17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

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