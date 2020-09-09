Euro
8.85
Dolar
7.49
BIST 100
1,099.68
Altın
1,946.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kovid-19'u yendiğini açıkladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni tip koronavirüsü yendiğini duyurdu.

Hamza Tav   | 09.09.2020
Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kovid-19'u yendiğini açıkladı

Niğde

Özdemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hastalığı hafif bir şekilde atlattım. İlk başlarda ateş, öksürük, halsizlik gibi belirtiler vardı. Allah'a çok şükür bir şey kalmadı. Artık gün sayıyorum. Birkaç gün kaldı karantinanın bitmesine." ifadelerini kullandı.

Bu konuda şanslı olduğunu ancak şansın yetmediğini belirten Özdemir, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Özdemir, şunları kaydetti:

"Karantina sürecinde inanılmaz güzel mesajlar ve desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Arayanlara, mesaj atanlara, sosyal medyadan yazanlara geri dönüş yapamadım, bu yüzden hakkınızı helal edin. Bu süreçte ve hastalığı hızlı bir şekilde atlatmamda en büyük pay da ettiğiniz dualardı. Hepinizden Allah razı olsun. Ben hastalığı atlattım, sizler de çok dikkat edin çünkü herkes hafif bir şekilde atlatamıyor. Sevdiklerimiz için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Ben de artık daha çok dikkat edeceğim çünkü bir kez hastalığı geçiren tekrar geçirmiyor diye bir şey yok. Hatta ikinci ve üçüncüyü çok daha ağır geçiriyorlar."

Kapalı ortamlarda çok fazla vakit geçirilmemesi uyarısında bulunan Özdemir, "İnşallah bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz ve sizlerle sağlıklı günlerde buluşacağız. Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım; kendiniz için olmasa da sevdikleriniz için kurallara riayet edelim." değerlendirmesini yaptı.

Özdemir, 28 Ağustos'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'deki Kovid-19 hastaları Türkiye'ye nakledilecek
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayıları binin üstünde seyrediyor
Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Kovid-19 kısıtlamaları geri getirildi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kovid-19'u yendiğini açıkladı

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kovid-19'u yendiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara-Niğde Otoyolu paylaşımı

İç Anadolu'da 4 il için sıcak hava uyarısı

Film yapımcılarının yeni gözdesi Aladağlar

Film yapımcılarının yeni gözdesi Aladağlar
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı