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Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkat çekmek için doğa yürüyüşü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir grup dağcı, dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkat çekmek için 39 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı.

Ahmet Okur   | 14.06.2021
Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkat çekmek için doğa yürüyüşü Fotoğraf: Ahmet Okur - Anadolu Ajansı

Bitlis

Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkat çekmek için doğa yürüyüşü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir grup dağcı, dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkat çekmek için 39 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı. Nemrut Krater gölünde bir araya gelen 7 dağcı, zirveyi ve gölün çevresini kapsayan alanda 14 saat süren doğa yürüyüşü yaparak bölgedeki güzelliklerin keyfini çıkardı. ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )

Bitlis Doğa ve Spor Kulübü, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ilgi çeken gölün ve çevresinin kirletilmemesi için etkinlik düzenledi.

Nemrut Krater gölünde bir araya gelen 7 dağcı, zirveyi ve gölün çevresini kapsayan alanda 14 saat süren doğa yürüyüşü yaparak bölgedeki güzelliklerin keyfini çıkardı.

"Göl kenarı kirletiliyor"

Dağcılardan Abidin Araboğa, AA muhabirine, her yıl düzenli olarak yaptıkları Nemrut Dağı çanak yürüyüşünü bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sabah 04.00'te yola çıktıklarını ve dokuzunca saatte yürüyüşün yorucu kısmını tamamladıklarını belirten Araboğa, şöyle konuştu:

"Nemrut çanağının çok güzel bir parkuru var. Türkiye'deki tüm dağcıların bu yürüyüşü yapmalarını istiyoruz. Bu kadar güzel bir parkur Türkiye'nin nadir yerlerinde var. Bulunduğumuz bölgeye az sayıda insan geldiği için çok temiz ancak göl kenarı çok kirletiliyor. Buna dikkat çekmek istedik. İnsanlar çöpleri gelişi güzel atıyor. Buna dikkat edilmesini istiyoruz. Burası bizim mirasımız lütfen temiz bırakalım."

Abdurrahman Ayaz ise Hizan Devlet Hastanesinde doktor olarak atandığını ve Türkiye'nin farklı yerlerinde bu tür etkinliklere katıldığını dile getirdi.

Nemrut'ta muhteşem manzaralarla karşılaştığını ifade eden Ayaz, şunları kaydetti:

"Yürüyüşün başından sonuna kadar muhteşem manzara insanlara eşlik ediyor. Bizi buraya davet eden Bitlisli dağcılara teşekkür ediyorum. Zirvede yürürken Van Gölü, Nemrut Krater Gölü ve Nazik Gölü'nü görüyorsunuz. 2 bin 900 rakımdaki uçlarda yürümek tarif edilmez bir mutluluk. Göldeki küçük adalar, birbirinden güzel koylar ve gün içinde değişen mavinin tonları bize güzel anlar yaşattı." 

Dağcı Çetin Yoldaş da geleneksel hale getirdikleri çanak yürüyüşünü bu yılda tamamladıklarını bildirerek, "İnsanların ulaşamadığı uç noktalarda yürüdük. Gittiğimiz yerlerde hiç çöp yoktu. İnsanların yoğunlukla geldiği göl kıyılarında çöpler birikiyor. Buna dikkat çekmemiz gerekiyor. Doğayı kirletmeyelim." dedi.

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