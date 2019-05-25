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Necip Fazıl, vefatının 36. yılında kabri başında anıldı

Şair, yazar Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 36. yılında Eyüp Mezarlığı'ndaki kabri başında yad edildi.

Salih Şeref   | 25.05.2019
Necip Fazıl, vefatının 36. yılında kabri başında anıldı AA/Salih Şeref

İstanbul

Eyüpsultan Belediyesince organize edilen törene katılan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda doğanların üzerinde fikriyat ve yaşam tarzının belirlenmesi bakımından Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in çok büyük bir etkisi ve katkısı olduğunu söyledi.

Necip Fazıl'ın "fikir Mehmetçikleri" yetiştirme davası güden bir insan olduğunu dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Büyük insanlar zor zamanlarda çıkarmış. Nasıl ki 1100'lü yıllarda Anadolu'da Moğol istilası, Haçlı seferleri gibi çetrefilli, zor zamanlarda Mevlanalar, Yunuslar, İbn Arabiler, bugünlere bile ışık tutan İslam alimleri çıkmışsa, ümmetin ve Türk milletinin zor durumda olduğu, cumhuriyetin ilk dönemlerinde de Necip Fazıl, Erbakan hocamız, Kadir Mısıroğlu gibi üstatlar çıkmış. Bugün onların bu ufku sayesinde dünyada örnek teşkil edecek hale geliyoruz. Her birinin üzerimizde emekleri var. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Nur içerisinde yatsınlar."

Törende ayrıca Kısakürek'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şair Raşit Ulaş da Kısakürek'in hayatına ve eserlerine ilişkin bilgi verdi.

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