NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı
Milli Savunma Bakanlığının paylaşımında, uçağın üs komutanlığına inişi ve görevli askeri personel tarafından karşılanmasına ilişkin görüntüler de yer aldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağının Adana’daki üs komutanlığına ulaştığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021'de Adana'daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı." ifadesi kullanıldı.
As part of NATO Assurance Measures for Turkey, Polish military personnel and the M28B 1R Bryza maritime patrol aircraft sent by NATO reached the 10th Tanker Base Command in Adana on April 14 2021.#WeAreNATO #StrongerTogether https://t.co/wddsE7HtIf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2021
Paylaşımda, uçağın üs komutanlığına inişi ve görevli askeri personel tarafından karşılanmasına ilişkin görüntüler de yer aldı.
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