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NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyni Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyninin Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yaptığı bildirildi.

Ömer Olcay   | 23.01.2021
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyni Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi yaptı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyninin Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İspanyol ESPS CRISTOBAL COLON ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateynimiz Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti." ifadesine yer verildi.


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