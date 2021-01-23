NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyni Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi yaptı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyninin Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yaptığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyninin Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yaptığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İspanyol ESPS CRISTOBAL COLON ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateynimiz Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti." ifadesine yer verildi.
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