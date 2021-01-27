NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GEDİZ firkateyni geçiş eğitimi icra etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GEDİZ firkateyninin dün geçiş eğitimi icra ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İspanyol ESPS CRİSTOBAL COLON ve TCG GAZİANTEP firkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile TCG GEDİZ firkateynimiz 26 Ocak'ta geçiş eğitimi (PASSEX) icra etti." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda geçiş eğitimine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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