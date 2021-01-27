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NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GEDİZ firkateyni geçiş eğitimi icra etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GEDİZ firkateyninin dün geçiş eğitimi icra ettiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 27.01.2021
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GEDİZ firkateyni geçiş eğitimi icra etti

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İspanyol ESPS CRİSTOBAL COLON ve TCG GAZİANTEP firkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile TCG GEDİZ firkateynimiz 26 Ocak'ta geçiş eğitimi (PASSEX) icra etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda geçiş eğitimine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.


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