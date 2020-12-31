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Narkotik polisleri 2020'de 20 ton esrar ve 11 ton eroin yakaladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, narkotik polisi tarafından 2020'de 20 ton esrarla 11 ton eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 31.12.2020
Narkotik polisleri 2020'de 20 ton esrar ve 11 ton eroin yakaladı Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA

Ankara

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesaplarından, "Bataklıklar kuruyana kadar temizliğe devam" mesajıyla paylaşılan, operasyon görüntülerinin yer aldığı videoda, 2020'nin "temizlik" yılı olduğu ifade edildi. 

Videoda, 2020'de narkotik polisince düzenlenen 140 bin operasyonda, 20 ton esrar, 11 ton eroin, 800 kilogram kokain ile 100 milyon lira kara paraya el konulduğu kaydedildi.

Paylaşımda, bir polisin operasyon sırasında yerdeki Türk bayrağını öptükten sonra yükseğe koyduğu anların görüntüsüne de yer verildi.


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