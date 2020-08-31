Nallıhan'daki orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Pakdemirli, yazılı açıklamasında, söz konusu yangına dair son durumu paylaştı.
Yangının kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, "Soğutma çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü Nallıhan Orman İşletme Şefliği bölgesinde dün saat 14.50'de başlayan yangına ilk müdahale 15.15'te yapıldı. Yangına 1 amfibik uçak, 11 helikopter, 82 arazöz, 1 yönetim helikopteri, 8 dozer ve 450 yangın söndürme personeliyle müdahale edildi.
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