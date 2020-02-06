Euro
6.58
Dolar
5.99
BIST 100
123,408.70
Altın
1,564.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inişi esnasında pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma işlemleri başladı
logo
Türkiye

Nakliyecilerin düşürdüğü eşyaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın, nakliye firmasının asansörle taşırken düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulmasına dair görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa Güngör   | 06.02.2020
Nakliyecilerin düşürdüğü eşyaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

İzmir

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka ilçesinde bir nakliye firması, binanın üst katından eşyaları taşımak için seyyar asansör kurdu.

Eşyaları indirmeye başlayan firma yetkilileri, bir hurç içerisindeki eşyaları asansörle indirirken aşağı düşürdü. O sırada kaldırımda yürümekte olan bir kadın, son anda eşyanın altında kalmaktan kurtulurken korkuyla bir iş yerine sığındı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu - II: Yeni sömürgecilik
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak

Benzer haberler

Nakliyecilerin düşürdüğü eşyaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Nakliyecilerin düşürdüğü eşyaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardıma geldiler

'Kara trenler' müzede ziyaretçi çekiyor

İzmir'de sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor

İzmir'de sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor
İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu
İzmir merkezli FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasına operasyon: 39 gözaltı

İzmir merkezli FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasına operasyon: 39 gözaltı