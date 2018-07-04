Naim Süleymanoğlu'nun mezarı DNA testi için açılıyor

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında alınan karar göre, DNA örneği almak üzere fekk-i kabir işlemi için hazırlıklar tamamlandı.

Fotoğraf: AA/Muhammed Enes Yıldırım

İSTANBUL



Geçen yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davası gereğince, DNA örneği almak üzere fekk-i kabir işlemi için hazırlıklar tamamlandı.

Süleymanoğlu'nun Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabrinin çevresi, güvenlik şeridiyle çevrildi. Mezarın çevresine olay yeri inceleme inceleme ekipleri tarafından siyah branda çekildi.

Naim Süleymanoğlu'ndan DNA testine esas olmak üzere gerekli örnekleri almak üzere mezarın açılması için hakimin gelmesi bekleniyor.

Avukatlardan açıklama

Sekai Mori'nin avukatı Hülya Aksakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, babalık davası açıldığını hatırlatarak, "İddia bu. Babalık davalarında normaldir, fekk-i kabir yapılacak." dedi.

Aksakal, bir gazetecinin Mori'nin neden 27 yaşına kadar beklediğini sorması üzerine, "Bu konularla alakalı biz açıklama yapmak durumunda değiliz. Yapmak istemiyoruz. Davanın sonucuna göre zaten gerekli açıklamaları kendisi de yapacaktır." diye konuştu.

Süleymanoğlu'nun 50 gün hastanede yattığı zaman DNA örneğinin neden alınmadığının sorulması üzerine Aksakal, şunları kaydetti:

"Hastanede Naim beyin DNA'sı var. Fakat DNA yetersiz olduğu için şu anda fekk-i kabir yapılıyor. Has

tanedeki DNA üzerinde adli tıp inceleme yaptı fakat yetersiz bulduğu için fekk-i kabire karar verildi."

Mori'nin avukatı Keiko Torigoe de mezarlıkta hazır bulundu.

"Bugün çok kötü bir olayla karşı karşıyayız"

Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir ise bugün çok kötü bir olayla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Olayla ilgili duydukları üzüntüyü dile getiren Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"27 yaşında bir Japon kızın, rahmetli 'Naim Süleymanoğlu'nun çocuğuyum.' diye açtığı bir dava neticesinde, Naim Süleymanoğlu'nun manevi şahsiyetine bir tecavüz olarak görüyoruz biz bunu, Esin ve Sezin'in vekili olarak. Doğrusu 27 yıldan beri hiçbir şey yapmayan, sadece mirastan pay kapmak amacıyla açılan bir dava neticesinde bugün, Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak. Çok korkunç bir durum. Esin ve Sezin çok üzgünler. Onun için buraya gelemediler, bu yetkiyi bana verdiler. Gerçekten üzüntü verici bir durum. Ortada Naim Süleymanoğlu'nun maddi bir mirası söz konusu değil. Sadece manevi mirası söz konusu. Esin ve Sezin'in de bu manevi mirası dışında herhangi bir talepleri, istekleri yoktur. Dolayısıyla biz de bekliyoruz, sonucu göreceğiz."

Demir, bir gazetecinin testlerin uyuşması durumunda nasıl bir süreç izleneceğini sorması üzerine, "Davada testlerin uyuşması neticesinde bir karar verilecek ama bizim kabulümüze bağlı olan bir şey değil bu. Bizim bu davayı kabul etmemiz halinde bile davanın kabulüne karar verilemez çünkü başka bir kızı daha var. Dolayısıyla mutlaka DNA testi yapılacak. Bu DNA testi yapılması neticesinde uyuşursa o takdirde zaten babalığa karar verilecek ama amaç burada mirastan pay kapmak. Dava dilekçesinde bunun bir listesi var, gerçek olmayan bir miras listesi. Amaçları maddi çıkar sağlamaktır, onun dışında manevi olarak benim müvekkillerim çok büyük üzüntü içindeler." diye konuştu.

Hastanede DNA örneklerinin olduğu iddialarının sorulması üzerine Demir, şöyle devam etti:

"Öyle bir şey söz konusu değil. Kesinlikle Naim Süleymanoğlu sağlığında öyle bir şey bırakmamıştır, bu onların iddiası. İşi kolaylaştırmak için yapmış oldukları bir iddia bu gerçek değil. Zaten verilen raporda da bunu görmekteyiz."

Muhabir: Zehra Melek Çat