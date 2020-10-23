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Muvafakatname ve vekaletnamelerde sahtecilik MERNİS sorgulamasıyla engellenecek

İçişleri Bakanı Soylu, nüfus müdürlüklerinde yapılan işlemler için noterliklerce düzenlenen muvafakatname ya da vekaletnamelerin elektronik olarak doğrulanmasıyla yılda 50 bin işlemin kolaylaşacağını ve sahtecilik riskinin azaltılacağını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 23.10.2020
Muvafakatname ve vekaletnamelerde sahtecilik MERNİS sorgulamasıyla engellenecek

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Noter tarafından düzenlenen muvafakatname/vekaletnamelerin elektronik olarak doğrulanması ile yılda 50 bin işlem kolaylaşacak ve sahtecilik riski azaltılmış olacak."ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, nüfus müdürlüklerinde muvafakatname ya da vekaletnameyle yapılan kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi temini gibi her türlü işlemlerde vatandaşlara kolaylık sağlanması ve sahtecilik olaylarının önlenmesi amacıyla Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında entegrasyon çalışması başlatıldı.

Tamamlanan çalışmayla, nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda ibraz edilen muvafakatname ya da vekaletnamelerdeki bilgilerin, Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) doğrulanmasına imkan sağlandı.


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