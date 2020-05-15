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Muş'un HDP'li Altınova Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı

Muş'un Korkut ilçesine bağlı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İbrahim Yaldız   | 15.05.2020
Muş'un HDP'li Altınova Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı

Muş

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Casim Budak, sağlık kontrollerinin ardından jandarmaya götürüldü.

Budak'ın ifade işlemleri sürüyor.

Bu arada Altınova Belediye binasında güvenlik güçlerince arama yapıldı.

İçişleri Bakanlığında görevden uzaklaştırılan Budak'ın yerine, Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirildi.

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