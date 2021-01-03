Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddia edilen bankacı tutuklandı

Adana'da bir bankacının müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddiasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ozan Efeoğlu   | 03.01.2021
Müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddia edilen bankacı tutuklandı Fotoğraf: Ozan Efeoğlu/AA

Adana

İddiaya göre, Adana'da bir bankada çalışan G.K, banka müşterisi olan 5 ayrı firma yetkilisinin imzalarını taklit ederek 12 milyon lira kredi çekti.

G.K, 12 milyon lirayı banka personeli olmayan H.A.Ö'nün farklı bankalardaki hesaplarına aktardı.

Banka müdürünün ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 30 bin lira ve 6 banka dekontu ele geçirildi.

Bankacı G.K. ile H.A.Ö. ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen kardeşi H.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, G.K. ile H.A.Ö. tutuklandı, H.Ö'ye ise ev hapsi tedbiri uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yenen Hambolat: Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır
Türkiye'de bilgisayar teknolojileri satışları Kovid-19 tedbirlerinin etkisiyle yüzde 107,2 arttı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 84 milyon 993 bini geçti
Pandemi nedeniyle yazlıklar artık 'kışlık' oldu

Benzer haberler

Müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddia edilen bankacı tutuklandı

Müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddia edilen bankacı tutuklandı

Uzun ağaçların zirvesinden çam fıstığı toplayan işçilerin zorlu mesaisi

Adana'da 1640 litre sahte içki ele geçirildi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Aşı yaptırmak hem kişisel hem toplumsal görev

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Aşı yaptırmak hem kişisel hem toplumsal görev

Gelecek Partisi Adana İl Başkanı ve 2 kardeşi gasp iddiasıyla tutuklandı

Gelecek Partisi Adana İl Başkanı ve 2 kardeşi gasp iddiasıyla tutuklandı
Adana merkezli YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Adana merkezli YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı