Muş'ta teröristlerin kullandığı mağarada lav silahı ve el bombaları bulundu
Muş'un Hasköy ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağarada lav silahı ve 2 savunma tipi el bombası ele geçirildi.
Muş
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu 4-5 Aralık'ta Hasköy ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi.
"Yıldırım-9" adı verilen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı tespit edilen 26 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğindeki mağarada, lav silahı, 2 savunma tipi el bombası, bir çift ayakkabı, poşet serum ve muhtelif giyim malzemeleri bulundu.