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Muş'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı

Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü Muş'ta, araçlarında mahsur kalan 45 kişi, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı.

Sabri Yıldırım   | 28.03.2021
Muş'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı

Muş

Merkeze bağlı Üçevler grup köy yolunda 7 araçtaki 45 kişi, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerleyemedi.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi bulduğu bölgedeki araçlara ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı.


Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu mahsur kalanlara ulaşan ekipler, araçları saplandıkları yerden çıkararak vatandaşların güvenle yolculuk yapmalarını sağladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Maşallah Yıldız, gazetecilere, bölgede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının 5 metreyi aştığını dile getiren Yıldız, "3 gün önce Üçevler grup köy yolunda 3 araç kara saplanmıştı. Araçtaki vatandaşları iş makineleriyle kurtardık ama araçları orada kaldı. Bugün o araçları kurtardık. Ayrıca 7 araçta mahsur kalan vatandaşlarımızı da kurtararak gidecekleri yerlere ulaşmalarını sağladık." diye konuştu.

Ilıca köyünden dönerken araçlarının kara saplandığını aktaran Mustafa Sezgin ise "Bugün İl Özel İdare ekipleri tarafından araçların bulunduğu bölgeye geldik. Yolumuz açıldı şimdi merkeze döneceğiz. Bu mevsimde bu kadar kar yağdığını ilk kez görüyorum. Karla mücadele ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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