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Muş'ta 2 bin 100 rakımlı dağın eteğine kurulan tesiste somon balığı sağımı

Muş'un Varto ilçesinde 2 bin 100 rakımlı Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurulan somon yetiştirme tesisinde, balıkların sağımına başlandı.

Yahya Sezgin   | 04.02.2021
Muş'ta 2 bin 100 rakımlı dağın eteğine kurulan tesiste somon balığı sağımı Fotoğraf: Yahya Sezgin/AA

Muş

Muş'un Varto ilçesindeki Bölgedeki doğal su kaynaklarının üzerine kurulan tesiste yetiştirilen balıklardan dişi ve erkek olanlar, sağım zamanında farklı havuzlara alınıyor.

Sağımın ardından elde edilen yumurtalar, işlendikten sonra kuluçka makinelerine yerleştirilerek 45 gün bekletiliyor. Elde edilen yavrular küçük havuzlara alınarak yetiştiriliyor.

"Hedefimiz üretimi artırmak"

İşletmeci Murat Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ilk kez kurulan tesiste 9 bin anaç somondan 9 milyon balık yavrusu elde etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Bölgedeki su kaynaklarının verimliliği sayesinde kaliteli balıkların yetiştiğini dile getiren Değer şöyle konuştu:

"Bölgede tek olan tesisimizi Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurduk. Dağlardan gelen doğal kaynak su ve filtrasyon sistemiyle balıklarımızı yetiştiriyoruz. 37 milyon somon balık üretimine sahip olan tesisimiz ülke genelinde 10. sırada. Şu anda yüzde 65 kapasiteyle çalışıyoruz. Hedefimiz yüzde 100'e ulaşmak ve üretimi artırmak. Bu sayede ekonomiye yılda 10-15 milyon dolar katkı sunabiliriz."

Su Ürünleri Mühendisi Mehmet Sadık Güzel ise tesiste 8 metre uzunluğunda 4 metre genişliğindeki 10 havuzda anaç balıkların muhafaza edildiğini aktardı.

Ocak ve şubat ayında somon balıklarının yumurta sağımını gerçekleştirdiklerini belirten Güzel, üretim sürecini şöyle anlattı:

"Sağım zamanı geldiğinde dişi ve erkek balıkları ayırıyoruz. Önce dişi balıkların, ardından erkek balıkların sağımını yapıyoruz. Elde ettiğimiz yumurtaları döllenmesi için yarım saat bekletiyoruz. Daha sonra kuluçka makinalarına koyarak ortalama 10 derecede 45 gün bekletiyoruz. Yumurtadan çıkan balıkları büyütmek için küçük havuzlarda besliyoruz."

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