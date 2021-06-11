Euro
10.20
Dolar
8.40
BIST 100
1,463.31
Altın
1,888.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Müsilajın deniz tabanına verdiği tahribat dalgıçların kamerasına yansıdı

Yaz aylarında Yalova sahiline giderek dalış yapan amatör dalgıçlar, bu yıl etkili olan müsilajı (deniz salyası) deniz tabanında görüntüledi.

Sıtkı Yıldız   | 11.06.2021
Müsilajın deniz tabanına verdiği tahribat dalgıçların kamerasına yansıdı

Yalova

Yüzeyde olduğu kadar deniz tabanındaki canlı yaşamını da olumsuz etkileyen müsilajı görüntülemek için Çiftlikköy ilçe sahiline gelen dalgıçlar İbrahim Sabuncu ve Beyza Erkaya, burada yaptıkları serbest dalışta canlı yaşamındaki olumsuz etkileri gözlemledi.

Bu anları su altında kullanılan kameralarıyla kayda alan dalgıçlardan Sabuncu, AA muhabirine, her yıl bölgede çok sayıda dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeğeni Beyza Erkaya ile dün dalış yaptığını aktaran Sabuncu, "Genelde yaz aylarında hemen her gün denizde dalış yaparız. Çiftlikköy, Esenköy, Çınarcık, Armutlu severek daldığımız yerler. Geçen yıl Çiftlikköy'de dalınca kırlangıç balıkları, midye, istiridye, deniz yıldızı görebiliyordum." dedi.

Bu yıl bölgede ilk kez dalış yaptıklarını anlatan Sabuncu, "Dün Çiftlikköy sahilinde sabah saatlerinde temiz olur düşüncesiyle bir umutla gittik. Suyun dışından bakınca çok belli olmuyor ama dalınca hemen hemen her yerde var. Açıkta yoktur diye biraz açıldık ama ne kadar açılırsak açılalım salyadan kurtulamadık." diye konuştu.

Sabuncu, suyun altının müsilajla kaplı olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Kayıtlarda da görülüyor. Deniz canlıları çok azdı. Bir iki tane istiridye gördüm. Bir tanesi canlı gibiydi ama onların da ne kadar ömrü kaldı bilmiyorum. Bir balık gördüm ve ona çok üzüldüm. Ağzı açıktı ve belli ki boğuluyordu. Biraz hareket ettirmeye çalıştım ama yine ters döndü ve suyun dibine çöktü. Resmen boğuluyordu ve çok üzücü bir durumdu bu. Benim gördüğüm sadece bir taneydi. Denizin dibinde müsilajdan dolayı sıkıntı yaşayan ne kadar deniz canlısı var bilmiyorum. İnşallah yetkililer bir an önce çözüm bulurlar da denizdeki canlılar eski yaşamlarına kavuşur diye umut ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kargo çalışanları ile kuryeler Kovid-19 aşısı olabilecek
Güney Afrika'da Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgası başladı
İstanbul'da, aşılamada öncelikli gruba dahil edilen meslek grupları aşılanıyor
'Bu geceyi de atlatır mıyım?' dediğim gecelerim oldu'
Kovid-19 ile mücadelenin en etkili silahı aşılar hastane ve ASM'lere özenle taşınıyor

Benzer haberler

Müsilajın deniz tabanına verdiği tahribat dalgıçların kamerasına yansıdı

Müsilajın deniz tabanına verdiği tahribat dalgıçların kamerasına yansıdı

Marmara Denizi'nden 3 günde toplam 733 metreküp müsilaj temizlendi

Uzmanlar, müsilajın insan sağlığına etkisini değerlendirdi

Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi

Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi
Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu

Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu
İstanbul Valiliğinde müsilajla mücadele toplantısı başladı

İstanbul Valiliğinde müsilajla mücadele toplantısı başladı