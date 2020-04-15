Euro
7.49
Dolar
6.89
BIST 100
96,050.85
Altın
1,718.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MÜSİAD İzmir'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek

MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek sağladıklarını duyurdu.

Yusuf Şahbaz   | 15.04.2020
MÜSİAD İzmir'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek

İzmir

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandesiminin Türkiye'de sosyal, toplumsal ve ekonomik etkilerini en aza indirebilmek adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını hatırlattı. 

Vatanının ve milletinin yanında olmayı kendisine ilke edinen MÜSİAD'ın büyük bir katılımla kampanyaya destek verdiğini belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"MÜSİAD İzmir Şubesi olarak biz de elimizden gelenin fazlasını yapmaya hem sahada hem de yardımlar noktasında gayret ediyoruz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na üyelerimizin şu ana kadar yapmış olduğu bağış miktarı 3 milyon 88 bin liradır. Bu süreçte İzmir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'ın himayelerinde oluşturulan İl Pandemi Kurulu ve Valilik bünyesinde ihdas edilen Vefa Sosyal Dayanışma Grupları ile birçok vatandaşımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz. El ele, gönül gönüle vererek Allah'ın izniyle bu zorluğu başarıyla aşacağımıza inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanofi ve GSK, Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için iş birliği yaptı
IMF'den 'Mali dengeler kötüleşecek' uyarısı
Eski MI6 Şefi: Çin dünyadan başta bilgi gizledi, sorumlu tutulmalı
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı
Avrupa Parlamentosu mutfaklarını evsizler ve sağlık personeline açtı

Benzer haberler

MÜSİAD İzmir'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek

MÜSİAD İzmir'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek

Beymen’den koronavirüs ile mücadeleye 5 milyon liralık destek

Milli Piyango'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek için özel çekiliş

Yumurta satarak biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Yumurta satarak biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
TİKA'dan Sırbistan'da maske ve dezenfektan üretimi projesine destek

TİKA'dan Sırbistan'da maske ve dezenfektan üretimi projesine destek
Borusan Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL destek

Borusan Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL destek