Euro
8.45
Dolar
6.96
BIST 100
1,562.49
Altın
1,818.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Muş merkezli terör operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

Muş merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İbrahim Yaldız   | 15.02.2021
Muş merkezli terör operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

Muş

Alınan bilgiye göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlatıldı.

Muş'ta HDP Gençlik Meclisinde bulunarak Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ve illegal dernek kurma arayışında oldukları, haklarında adli takip kararı uygulandığı, kırsala eleman kazandırma arayışı içinde oldukları, terör örgütü propagandasına dönüşen basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü ve Varto'da sözde özerklik açıklamasına katıldıkları, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazesinde yer aldıkları, terör örgütüyle iltisakı nedeniyle kapatılan derneklere üyeliklerinin bulunduğu, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen ve aralarında Muş HDP Yönetim Kurulu üyesinin de olduğu 23 kişi, Muş, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Aramalarda dijital materyaller, örgütsel dokümanlar, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail, Filistin yönetiminin gönderdiği Kovid-19 aşılarının Gazze Şeridi’ne girişine izin vermedi
ABD'de Kovid-19'un 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 945 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı 91 kişi hayatını kaybetti
Çin, ülke içinde yaptığı aşılardan daha fazlasını yurt dışına gönderdi

Benzer haberler

Muş merkezli terör operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

Muş merkezli terör operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

Erzurum'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 gözaltı

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

Türkiye'deki yabancı misyonlar şehitler için taziye mesajı paylaştı

Türkiye'deki yabancı misyonlar şehitler için taziye mesajı paylaştı
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
Adana'da 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi