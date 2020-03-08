Murat Ağırel gözaltına alındı
Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Ağırel'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.