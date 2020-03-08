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Murat Ağırel gözaltına alındı

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış   | 08.03.2020
Murat Ağırel gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ağırel'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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