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Munzur Çayı'na düşüp akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de, JAK timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesiyle suya düşüp akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Haydar Toprakçı   | 07.04.2020
Munzur Çayı'na düşüp akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Haydar Toprakçı/AA

Tunceli

36 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i bulmak için bugün yürütülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ve jandarma personeli 3 arama kurtarma köpeğiyle katılıyor.

Çalışmalar kapsamında iki ekip Munzur Çayı'nın kent merkezinde, İki ekip da Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyılarda arama çalışması yürüttü.

AFAD ekipleri ve JÖH timleri, Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında arama çalışmalarına devam ederken jandarma personeli de iz takip ve arama kurtarma köpeğiyle çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin gün boyu sürdürdüğü arama çalışmalarına rağmen Güneş halen bulunamadı.

Kentteki Uzunçayır Baraj Gölü'nde sabah saatlerinde bulunan cesedin ise bir kadına ait olduğu ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada 2 rafting küreği bulmuştu.

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