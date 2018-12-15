Muhtarın oluşturduğu kütüphanede mahalleli her gün kitap okuyor

Fotoğraf: AA/Mehmet Karakaş

SAKARYA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde mahalle muhtarı İsmet Turan'ın kitaplara olan sevgisinden dolayı kahvehanede oluşturduğu kütüphaneye, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Ortaköy Mahallesi muhtarı Turan'ın girişimleriyle okuma seferberliği oluşturmak adına mahalle kahvehanesinde kütüphane kuruldu. Buraya gelen mahalle sakinleri en az bir saatini kitap okuyarak geçiriyor.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitaplara olan sevgisinden dolayı kütüphane kurduğunu söyledi.

Vatandaşların kahvehanede oyun oynamayı ve televizyon izlemeyi bırakıp en az bir saat kitap okuduğunu belirten Turan, "Köye kütüphanemizi kurduktan sonra planlı bir okuma başlatalım dedik. Her gün akşam ezanı ile yatsı ezanı arasında, bir saat okuma seferberliği başlattık. Televizyonu kapatıp, cep telefonlarını da devre dışı bırakıp genel kültürümüzü, bilgimizi geliştirmek için halkımızla beraber burada okuma seferberliği başlattık. Kitaplar raflarda durduğu sürece kimseye bir faydası olmaz." diye konuştu.

İnsanın kendini en iyi şekilde geliştirmesi için kitap okuması gerektiğini dile getiren Turan, gerçek bilgilerin kitaplarda olduğunu, ellerinden geldiği kadar bilgilerini, kültürlerini arttırmak için kitap okuduklarını vurguladı.

Vatandaşlardan Yakup Güzel de "Akşamları kahveye geliyoruz ve belirli saatler arasında televizyonumuzu kapatıp muhtarımızın yaptırmış olduğu kütüphaneden kitap alarak okuyoruz. Burada her türlü kitap var dini kitaptan tutun romana kadar var." dedi.

Recep Turan da "Akşamları buraya geldiğimizde kütüphaneden kitap alıyoruz ve kitabı iyi anlamak için televizyonu kapatarak bütün arkadaşlarımızla birlikte kitap okuyoruz. İnsan bilgili ve kültürlü olduğunda daha iyi hissediyor kendini." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mehmet Karakaş