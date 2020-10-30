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Türkiye

'Muhittin Böcek'in bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatıldı'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in genel seyrinin iyiye gittiği ancak enfeksiyon nedeniyle durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Hatice Özdemir Tosun   | 30.10.2020
'Muhittin Böcek'in bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatıldı'

Antalya

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği hatırlatıldı.

Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatıldı. Genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

54 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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