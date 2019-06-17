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Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yurt genelindeki merkezi camilerde öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.

Sefa Şahin,Duygu Yener,Esat Fırat   | 17.06.2019
Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yarın tüm merkezi camilerde öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kıldırılacak. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından, Mursi için yurt genelindeki tüm il ve ilçe müftülüklerine, gıyabi cenaze namazı kıldırılması için yazı gönderildi. 

Gıyabi cenaze namazı, yarın yurt genelindeki tüm merkezi camilerde öğle namazını müteakip kılınacak. 

Erbaş, Hacı Bayram Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazını bizzat kıldıracak. 

Mescid-i Aksa'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazından sonra mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Harem-i Şerif'te kılınan yatsı namazından sonra eline mikrofonu alan bir Filistinli, Mursi'nin vefat ettiğini duyurarak, gıyabi cenaze namazı kılınacağını belirtti.

Hep birlikte Mursi için dua eden Filistinliler, daha sonra gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından cemaat sessizce dağıldı.

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