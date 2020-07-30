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Muğla'nın turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bölgede yoğunluk gözleniyor.

Ali Rıza Akkır,Ali Ballı,Osman Akça   | 30.07.2020
Muğla'nın turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Mugla

Muğla'nın turistik ilçelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden, gözde tatil merkezi Bodrum'a gelenler, Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitler Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisinde trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Trafik polisleri ve jandarma ekipleri, bölgede tedbirlerini artırdı.

Bodrum sahillerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Fethiye'nin ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarını tercih eden tatilciler, yoğunluğa neden oluyor.

Kumburnu Plajı girişinde zaman zaman araç yoğunluğu oluştu. Ölüdeniz girişi Kıdrak Caddesi'nde uygulama yapan jandarma ekipleri, sürücülere kolonya ikram etti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sıcaktan bunalanların denize girdiği ilçede, adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler de güneşlendi, denizin keyfini çıkardı.

Ula ilçesinde bulunan "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki mavi bayraklı Akyaka Halk Plajı, bayram tatilinde ilgi görüyor.

Hava sıcaklığının 39 derece ölçüldüğü kentte, tatilciler denize girdi, su sporları yaptı. Bazı tatilciler dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nde mavi tura çıkarken, bazıları da rüzgar sörfü yapmayı, kanoya binmeyi tercih etti.

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