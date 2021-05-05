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Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına 2 helikopter, 11 arazöz, dozer, iki su tankeri ve 50 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Durmuş Genç   | 05.05.2021
Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını başladı

Muğla

Muğla'nın Ortaca ilçesi Gökbel mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 11 arazöz, dozer, iki su tankeri ve 50 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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