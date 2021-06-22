Euro
10.46
Dolar
8.78
BIST 100
1,398.52
Altın
1,784.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 22.06.2021
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, dün 1 milyon 195 bin 426 doz aşı yapıldığını duyurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi
Türkiye, 14-20 Haziran'da Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Öğrenciler depremde yeniden inşa edilen okullar için fabrika gibi üretim yapıyor

Öğrenciler depremde yeniden inşa edilen okullar için fabrika gibi üretim yapıyor
İstanbul'un ilk deprem-tsunami gözlem istasyonu Büyükçekmece'de açıldı

İstanbul'un ilk deprem-tsunami gözlem istasyonu Büyükçekmece'de açıldı
Deprem araştırmasında ilk seferini tamamlayan TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, İzmir'e döndü

Deprem araştırmasında ilk seferini tamamlayan TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, İzmir'e döndü