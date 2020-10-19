Euro
9.30
Dolar
7.89
BIST 100
1,205.37
Altın
1,909.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Berkay Özcan basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

Muğla'da Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 yabancı uyruklu kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sabri Kesen   | 19.10.2020
Muğla'da Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı

Muğla

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında lastik can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki 13 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Marmaris Limanı'na getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 1 milyona yaklaştı
Türkiye'de son 24 saatte 1958 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu
ABD'de Kovid-19 korkusu nedeniyle her 4 çalışandan 1'i işini bırakmayı düşünüyor
İtalya Kovid-19 salgınında 9 bin 338 yeni vaka açıkladı

Benzer haberler

Muğla'da Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'da Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı

Sahte internet siteleri aracılığıyla göçmenleri dolandıran 36 şüpheli yakalandı

Muğla açıklarında mahsur kalan 14 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'da Türk kara sularına itilen 11 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'da Türk kara sularına itilen 11 sığınmacı kurtarıldı
Van'da 72 sığınmacının bulunduğu minibüsle ilgili soruşturmada 4 tutuklama

Van'da 72 sığınmacının bulunduğu minibüsle ilgili soruşturmada 4 tutuklama
Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 54 sığınmacı kurtarıldı

Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 54 sığınmacı kurtarıldı