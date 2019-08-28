Muğla'da orman yangınları
Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu üç alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla
Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu üç alanda orman yangını çıktı.
Milas ve Yatağan ilçeleri sınırındaki Bencik Dağı'ndaki sarp arazide bulunan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye, 2 helikopter, 2 arazöz, 1 su tankeri ve çok sayıda işçi sevk edildi.
Üç alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.