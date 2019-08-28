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Muğla'da orman yangınları

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu üç alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Volkan Yıldız   | 28.08.2019
Muğla'da orman yangınları

Muğla

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu üç alanda orman yangını çıktı.

Milas ve Yatağan ilçeleri sınırındaki Bencik Dağı'ndaki sarp arazide bulunan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye, 2 helikopter, 2 arazöz, 1 su tankeri ve çok sayıda işçi sevk edildi.

Üç alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


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