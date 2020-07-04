Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
Muğla
Sakarkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.