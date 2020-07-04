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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Durmuş Genç   | 04.07.2020
Muğla'da orman yangını

Muğla

Sakarkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. 

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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