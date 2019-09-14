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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı.

Ali Rıza Akkır   | 14.09.2019
Muğla'da orman yangını

Muğla

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. ( Ali Rıza Akkır - Anadolu Ajansı )

Muğla'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisindeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, havadan 4 helikopter, karadan Muğla, Antalya, Denizli ve Burdur'dan gelen çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba gösteriyor.

Bu arada, yangının kontrol altına alınması için takviye hava araçları geleceği öğrenildi.

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