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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ali Rıza Akkır   | 22.08.2019
Muğla'da orman yangını

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.

Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterle havadan, arazöz, itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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