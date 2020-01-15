Euro
6.55
Dolar
5.88
BIST 100
120,819.00
Altın
1,553.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" paneli
logo
Türkiye

Muğla'da motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir grup sürücünün motosikletleriyle trafikte tehlikeli hareketler yapması kameralara yansıdı.

Ali Ballı   | 15.01.2020
Muğla'da motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir grup, motosikletlerini tek teker üzerine kaldırarak trafik yoğunluğuna aldırmadan ilerledi.

Motosikletlerin bazılarının plakasının olmadığı, birinin de okunmaması için çamurla kaplandığı görüldü.

Bir vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı
Türkiye’nin savunmada 2020’lere bakışı umut veriyor

Benzer haberler

Muğla'da motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Muğla'da motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

'Afkule Manastırı' manzarasıyla ilgi görüyor

Çizgi film karakterlerine sesiyle hayat veren tiyatrocu: Sezai Altekin

Portekizli motosikletçi Gonçalves, Dakar Rallisi'nde öldü

Portekizli motosikletçi Gonçalves, Dakar Rallisi'nde öldü
'Yüzen oteller' rotasını yeniden Muğla'ya çevirdi

'Yüzen oteller' rotasını yeniden Muğla'ya çevirdi
İstanbul'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor