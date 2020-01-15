Muğla'da motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir grup sürücünün motosikletleriyle trafikte tehlikeli hareketler yapması kameralara yansıdı.
Muğla
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir grup, motosikletlerini tek teker üzerine kaldırarak trafik yoğunluğuna aldırmadan ilerledi.
Motosikletlerin bazılarının plakasının olmadığı, birinin de okunmaması için çamurla kaplandığı görüldü.
Bir vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.