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Muğla'da evlerin duvarları lavanta figürleriyle süslenen mahalle, misafirlerini bekliyor

Durmuş Genç   | 09.06.2021
Muğla'da evlerin duvarları lavanta figürleriyle süslenen mahalle, misafirlerini bekliyor

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesinde evlerin duvarları lavanta figürleriyle renklenen Yeniköy Mahallesi, lavanta tarlalarında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesince Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde dikilen lavantalar, Muğlalıların ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan lavanta tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında misafirlerini ağırlayacak.

Yeniköy Mahallesi Muhtarı Nevike Öçalan AA muhabirine, mahallelerindeki atıl durumda olan toprakların lavantayla renklendiğini ifade etti.

Lavanta tarlalarının mahallenin tanıtımı için de önemli olduğunu belirten Öçalan, "Gönüllü öğrenciler ve belediye görevlilerince yapılan mor lavanta figürleri, köyümüzde renkli görüntüler oluşturdu. Buraya gelen ziyaretçiler sokaklarımızda bu figürler önünde fotoğraf çektiriyor. Lavanta sayesinde köyümüze gelen ziyaretçi sayısı da arttı. Amacımız bu alanları artırarak kültür turizmiyle tanıtım yapmak." diye konuştu.


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