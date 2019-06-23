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Muğla'da 'diaspor kristali' operasyonu: 3 gözaltı

Muğla'nın Milas ilçesinde piyasa değeri 30 bin dolar olduğu belirtilen 5 kilogram diaspor kristali ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin maden ocağına girişleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Volkan Yıldız   | 23.06.2019
Muğla'da 'diaspor kristali' operasyonu: 3 gözaltı

Muğla

Milas Jandarma Komutanlığı Bafa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Pınarcık Mahallesi'ndeki kapalı bir maden ocağında diaspor kristali çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 

Daha önce maden sahasında görüldüğü ifade edilen şüpheli araç ekipler tarafından Selimiye Mahallesi'nde durduruldu.

Piyasa değeri 30 bin dolar

Araçta bulunan R.H, F.Ü ve D.B. gözaltına alındı, yapılan aramada ise piyasa değeri 30 bin dolar olduğu belirtilen 5 kilogram diaspor kristali ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca 2 yıl önce kapanan yer altındaki maden ocağına giriş yaptıkları belirtilen zanlılar güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin güvenlik kamerasını şapkayla kapattıkları görüldü.

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