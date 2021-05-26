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Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ve yangın söndürme işçilerince müdahale ediliyor.

Ali Rıza Akkır   | 26.05.2021
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı.

Yeşilyurt Mahallesi Aldıran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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