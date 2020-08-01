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Muğla'da 67 sığınmacı yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 67 sığınmacı yakalandı.

Ali Rıza Akkır   | 01.08.2020
Muğla'da 67 sığınmacı yakalandı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye Körfezi açıklarında 18 metrelik yelkenliyi durdurdu.

Yelkenlide, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 Suriye, 25 İran, 10 Irak, 5 Afgan, 3 Somali, birer Cezayir ve Filistin uyruklu 67 sığınmacı yakalandı.

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen yabancılar, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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