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Muğla, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Muğla, Balıkesir ve Çanakkale açıklarındaki Türk kara sularına bırakıldığı tespit edilen 64 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sabri Kesen, Miraç Kaya, Mehmet Yavaş   | 28.12.2020
Muğla, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı tespit edilen 9 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Balıkesir

Balıkesir'de, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 sığınmacı limana çıkarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmeni bota alarak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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