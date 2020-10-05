Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 54 sığınmacı kurtarıldı
Marmaris açıklarında yelkenli yat içerisindeki 54 sığınmacı kurtarıldı.
Muğla
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli yat içerisindeki 54 sığınmacı kurtarıldı.
Marmaris açıklarında yelkenli yat içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 54 sığınmacıyı bota alarak karaya çıkardı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Mersin'de 11 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Ayrıca, Mersin'in Bozyazı ilçesi açıklarında da 11 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozyazı açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, seyir halindeki bir özel tekneyi durdurdu.
Teknede yapılan kontrolde, 11 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.