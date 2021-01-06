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Türkiye

MSB'den zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini aralıksız sürdüren Mehmetçik paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçiğin, bir yandan da zorlu hava ve arazi şartlarında aralıksız sürdürdüğü eğitimleriyle ilgili paylaşım yaptı.

Muhammed Boztepe   | 06.01.2021
MSB'den zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini aralıksız sürdüren Mehmetçik paylaşımı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ardahan'daki 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlerin, bölgede devriye ve pusu-dinleme faaliyetlerini gerçekleştirdiği fotoğraflara da yer verildi.

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