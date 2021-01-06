MSB'den zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini aralıksız sürdüren Mehmetçik paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçiğin, bir yandan da zorlu hava ve arazi şartlarında aralıksız sürdürdüğü eğitimleriyle ilgili paylaşım yaptı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ardahan'daki 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlerin, bölgede devriye ve pusu-dinleme faaliyetlerini gerçekleştirdiği fotoğraflara da yer verildi.
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Yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerimizin zorlu hava ve arazi şartlarındaki eğitimleri devam ediyor. Ardahan’daki 25’inci Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli askerlerimiz, bölgede devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/IUEZ53Vt7e— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 6, 2021