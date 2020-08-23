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MSB'den şehit Uzman Çavuş Kıran için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fırat Taşdemir   | 23.08.2020
MSB'den şehit Uzman Çavuş Kıran için başsağlığı mesajı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Giresun'da meydana sel felaketinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verildi.

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