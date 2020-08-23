MSB'den şehit Uzman Çavuş Kıran için başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Giresun'da meydana sel felaketinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verildi.
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